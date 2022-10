Lorena Amaro Argentina anuncia o "Dólar Catar" e o "Dólar Coldplay"

O Ministério da Economia da Argentina criou dois novos tipos de câmbio, apelidados de " Dólar Cata r" e " Dólar Coldplay ". As novas moedas passaram a valer ontem (12) e não tem prazo para serem encerradas. O objetivo da medida é manter as reservas internacionais da moeda americana no país, maneira de tentar evitar a saída do dólar e aumentar a entrada.

O Dólar Catar recebeu o nome do país que sediará a Copa do Mundo 2022 e será aplicado para turistas.

Com a mudança, os viajantes da Argentina que gastarem mais de US$ 300 em outros países em cartão de débito ou crédito no período de um mês deverão pagar uma taxa de 45% sobre o valor do que foi comprado, o equivalente a 314 pesos por dólar.





O governo argentino pretende desestimular a saída de dólares do país com as viagens internacionais. Porém, as novas regras podem gerar um crescimento do número de viajantes que utiliza dinheiro físico nas compras, maneira de evitar o pagamento com cartões fora do país.

Com o "Dólar Coldplay", a Argentina passará a usar a variante da moeda americana para a contratação de shows internacionais no país.

Este dólar custa a cotação oficial da moeda, acrescida de uma cobrança de 30% de impostos. A medida visa deixar o processo de contratação menos custoso para empresários do setor de entretenimento.

Os novos câmbios se unem aos outros tipos de dólar presentes no país. Com o objetivo de frear a crise econômica, a Argentina já havia anunciado dólares específicos para a exportação de soja e outra para negociação de ações em bolsa de valores.

