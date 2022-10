Marcello Casal Jr/Agência Brasil Daniella Marques

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daniella Marques, disse nesta segunda-feira (10), em postagem nas redes sociais, que o banco vai liberar o empréstimo consignado no Auxílio Brasil nesta terça-feira (11), a menos de 20 dias para as eleições.

"Preparando hoje o digital e amanhã nas lotéricas e agências muita conscientização para renegociarem dívidas e p/ os q (sic) são autônomos e informais", escreveu ela em uma postagem em sua página oficial no Instagram.

A previsão era de liberação do consignado no dia 15 de outubro, mas a Caixa deve antecipar para hoje, em entrevista coletiva marcada para 14h.



A Caixa foi um dos 12 bancos habilitados pela pasta a oferecerem o consignado do Auxílio Brasil. São eles:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank

Banco Crefisa

Banco Daycoval

Banco Pan

Banco Safra

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto

Facta Financeira

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Financeira.

Como visto na lista acima, grandes bancos e instituições financeiras fugiram do empréstimo, considerado arriscado por conta do perfil do público-alvo.

A Caixa pretende apresentar taxas inferiores ao teto de 3,5%, definido para empréstimos consignados que serão garantidos pelas futuras parcelas do Auxílio Brasil