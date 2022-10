Divugalção Pexels.com Isenção de imposto para importação de armas terá impacto de R$ 548 milhões até o fim de 2024, diz parecer

A Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, teve acesso aos pareceres que embasaram a decisão do governo federal que zerou a alíquota do imposto aplicado para a importação de revólveres e pistolas , e descobriu que até 2024, o governo abrirá mão de mais de meio bilhão de reais com isenção para armas.

A estimativa renúncia fiscal é de R$ 162,2 milhões neste ano, R$ 180,4 milhões em 2023 e R$ 205,9 milhões em 2024, segundo esta nota da Receita Federal.

O cálculo teve como base dados de importações de armas, peças, partes e acessórios em 2019 e considerando um cenário em que "a desoneração dessas operações de importação (...) causarão um efeito significativo no comportamento do contribuinte, no sentido de incrementar em grande magnitude as operações de importação de armas".

A proposta original era de que a isenção valesse apenas para órgãos de segurança pública, mas a medida foi questionada em um parecer da Coordenação-Geral de Comércio Exterior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/AGU), que apontou que a "incidência tributária não pode se aplicada de forma desigual entre contribuintes em mesma situação."

Veja aqui todos os documentos enviados, que mostram o histórico de conversas e notas técnicas sobre o tema nos diferentes órgãos envolvidos.

