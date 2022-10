Ricardo Syozi Bradesco é o primeiro a deixar fazer Pix de outros bancos via Open Finance

O Bradesco anunciou que está liberando a função Pix via Open Finance para seus clientes com contas em outros bancos. Sendo assim, as pessoas poderão realizar transferências nessa modalidade enquanto debitam o valor de qualquer instituição que seja correntista. A funcionalidade visa facilitar as transações, acomodando-se às exigências dos usuários.

Prometendo mais comodidade na hora de fazer pagamentos e transferências, o novo recurso está sendo liberado gradualmente, começando pelas pessoas físicas.

O correntista começa a transação no aplicativo do Bradesco, mas para conclui-la é direcionado ao ambiente do segundo banco pela web. Dessa forma, ele usa suas credenciais para realizar a confirmação. Esse é um fator comum ao usar o Open Finance, porém, nem todo mundo lembra disso.

Antonio Daissuke, diretor de conta corrente e cash management do Bradesco, reforçou o foco da opção:

A implementação da nova funcionalidade vai proporcionar ainda mais conveniência aos nossos clientes para realizar suas transferências via Pix. A novidade é mais um atrativo que incentiva a adesão ao Open Finance.

É importante ressaltar que todas as diretrizes do Pix são mantidas, exigindo que o usuário dê sua autorização toda vez que decidir usar esse recurso.

Como o Open Banking é regulado pelo Banco Central, cada instituição financeira pode trabalhar a partir de suas tecnologias, desde que seguindo regras como sigilo bancário e de proteção e segurança.

Como fazer um Pix de outros bancos com o app do Bradesco

Antes de começar, tenha em mãos dados como login e senha de cada instituição que você usará no Open Finance. Em seguida, siga os passos:

Entre na área do Pix no app do Bradesco; Defina o valor; Selecione a opção de débito e o banco que deseja fazer o pagamento; Você será direcionado para o ambiente da outra instituição; Faça a autenticação e confirme a transação.

Por fim, após essas etapas, a quantia definida será debitada de sua conta bancária.

A novidade pode ser uma mão na roda para quem utiliza diferentes bancos no dia a dia. Poder realizar transações por Pix sem precisar abrir um outro aplicativo ajudaria a movimentar dinheiro com maior agilidade, beneficiando empresários e clientes.

O Bradesco é o primeiro a oferecer a alternativa do Pix em outras instituições para seus correntistas.

