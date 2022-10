Marcelo de Assis Coldplay

Após a apresentação no Rock in Rio em setembro, o Coldplay anunciou o adiamento dos shows que realizaria em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda em 2022. Mas e quem já tinha comprado os ingressos?

Segundo orientação do Procon-SP, o consumidor pode optar por receber o valor pago de volta; ficar com crédito para eventos futuros ou aguardar nova data para realização dos shows adiados.



Em comunicado nas redes sociais, o grupo explicou que a decisão foi tomada por conta de uma questão de saúde envolvendo o vocalista Chris Martin

A empresa organizadora deve informar sobre as condições e procedimentos relacionados ao adiamento ou cancelamento pelos mesmos canais utilizados para anunciar o evento.

O consumidor que não for atendido em seus direitos poderá registrar uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor de sua cidade.

O Procon-SP orienta ainda que o consumidor sempre adquira seus ingressos nos canais oficiais disponibilizados pelo organizador do evento para ter seus direitos garantidos de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Outros danos gerados pelo adiamento do show, tais como, estadia, transporte etc., deverão ser negociados direto com os fornecedores. Caso o consumidor não consiga solução deve procurar o poder judiciário.