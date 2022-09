Tânia Rêgo/Agência Brasil IBGE abre nova seleção com 133 vagas para agente de pesquisas e supervisor de coleta em alguns estados

O IBGE abriu mais um processo seletivo simplificado complementar para contratação temporária, desta vez para as funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Ao todo, serão oferecidas 133 vagas em alguns estados. Nos dois casos, é preciso ter ensino médio completo. As inscrições já estão abertas. Não haverá cobrança de taxa de participação.

A inscrição deve ser feita de forma presencial, até o dia 4 de outubro. O candidato deve comparecer ao posto de cadastramento do IBGE vinculado à vaga desejada (os endereços estão listados aqui no edital), já com o formulário de inscrição preenchido (também disponível aqui).

O Edital 21, que trata da seleção, foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29).

As atividades



Para a função de agente de pesquisas e mapeamento, há 112 oportunidades, com remuneração mensal de R$ 1.387,50. Há chances 26 municípios dos seguintes estados: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Caberá aos selecionados visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza (comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos) para coleta de dados, visando à realização de pesquisas de natureza estatística, além de realizar e/ou agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, entre outras atividades.

No caso de supervisor de coleta e qualidade, são oferecidos 21 postos, com rendimento mensal de R$ 3.100. Há oportunidades para 20 cidades dos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Esses profissionais serão responsáveis por gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências, acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados de pesquisas e levantamentos, organizar e coordenar atividades, visitar unidades de coleta de qualquer natureza e realizar avaliação técnica dos questionários coletados, entre outras atribuições.

Carga horária e benefícios



Para as duas atividades, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado. Os selecionados receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.