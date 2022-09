Reprodução Fábrica da Toyota na Rússia é fechada após falta de insumos.





A Toyota anunciou na última sexta-feira (23) o encerramento de sua fábrica na Rússia devido à falta de abastecimento de peças.

O problema da escassez de suprimentos à unidade fabril de São Petersburgo vem desde março quando a empresa havia suspendido a produção por causa de problemas na cadeia de suprimentos e parando assim de importar para o país.

Em um comunicado da montadora japonesa cita que durante estes seis meses eles se “mantiveram totalmente suas forças de trabalho garantindo que as suas instalações estivessem prontas para reiniciar a produção se as circunstâncias permitissem” e “ não vêem indicação para que eles possam reiniciar no futuro as operações ”.

A companhia japonesa afirma que vai continuar apoiando a prestação de serviços em sua rede de varejo para os clientes da Toyota e sua divisão de luxo, Lexus , além de oferecer “assistência para re-emprego, requalificação e bem-estar, incluindo apoio financeiro acima dos requisitos legais”.

A unidade empregava cerca de 2.600 funcionários e fabricou cerca de 80.000 Camrys e RAV4s em 2021 , segundo dados fornecidos à agênci a de notícias francesa AFP em março.

Com essa decisão, a Toyota vai vender o complexo industrial, porém não vai permitir que o futuro dono faça modelos da marca e caso seja vendida, não construirá versões rebatizadas do Camry e do RAV4.

Dessa maneira, a montadora será responsável só pela importações de seus veículos à Rússia , tal como a Mercedes-Benz e, mais recente, a Ford , fizeram no Brasil.