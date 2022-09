Marcelo Horn/GERJ/Fotos Públicas Caminhoneiros recebem terceiro pagamento do benefício neste sábado (24)

Caminhoneiros autônomos e taxistas que estão inscritos no programa de auxílio recebem neste sábado (24) R$ 1 mil do Benefício Emergencial (BEm) para profissionais do setor. A quarta parcela do auxílio será depositada no dia 24.

Aqueles que não realizaram o cadastro para as primeiras parcelas a tempo não poderão resgatar o pagamento retroativo.

Para ter direito ao benefício, é preciso ter sido incluído no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), até 31 de maio deste ano, mesmo sem registro de operação de transporte rodoviário de carga. Também é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e CPF válidos.

Os motoristas terão um prazo de 90 dias desde a data de depósito para movimentar os valores. Caso contrário, corre o risco de o pagamento voltar para a União. São 41.486 caminhoneiros e 287.987 taxistas atendidos pelo auxílio no total de R$ 629,5 milhões, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência

Os pagamentos dos últimos três lotes estão programados para 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro.

O benefício será depositado através do aplicativo CAIXA Tem ou nas Casas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento.

Confira o calendário de pagamentos do auxílio

Benefício para caminhoneiros

1ª e 2ª parcelas: 9 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 22 de outubro

5ª parcela: 26 de novembro

6ª parcela: 17 de dezembro

Benefício para taxistas

1ª e 2ª parcelas: 16 de agosto

1ª e 2ª parcelas: 30 de agosto*

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 22 de outubro

5ª parcela: 26 de novembro

6ª parcela: 17 de dezembro

*Repescagem para aqueles não cadastrados