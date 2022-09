Divulgação/Instituto Êxito de Empreendedorismo - 22.09.2022 Summit Êxito de Empreendedorismo acontecerá em novembro

O Summit Êxito de Empreendedorismo, maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil, chega à sua quarta edição. Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 5 e 13 de novembro com o tema central "Realidade virtual e novas tecnologias: como o metaverso impactará o futuro?".



Ao todo, o evento gratuito tem nove dias de conteúdo das 9h às 21h, que serão ministrados de forma totalmente online. A seguir, confira quatro motivos para não perder o Summit Êxito de Empreendedorismo.

1. Conteúdo inovador



A programação do Summit Êxito de Empreendedorismo aborda os temas mais relevantes da atualidade e as tendências que vão ditar o rumo do empreendedorismo nos próximos anos. O evento vai debater sobre realidade virtual e metaverso nas áreas de tecnologia, mercado, negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, finanças, entre outros.

Além disso, serão abordados temas sobre representatividade, diversidade e inclusão social no empreendedorismo e no mercado de trabalho. Serão nove dias de muito conteúdo, com palestras e painéis que terão início sempre às 09h e vão até às 21h.

2. Time de sucesso



Mais de 150 palestrantes irão participar do evento em painéis e palestras. Entre eles, estão:

Carol Paiffer, CEO da Atom S/A e investidora do "Shark Tank Brasil";

João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos;

Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo;

Heloisa Capelas, CEO do Centro Hoffman;

João Appolinário, fundador e CEO da Polishop;

Celso Niskier, reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo;

Claudio Castro, empresário, empreendedor, investidor anjo e sócio de 22 empresas de TI;

Lilian Primo Albuquerque, CEO e co-founder da Mobye Brasil;

Kaká Diniz, empresário;

Antonio Carbonari Netto, fundador da Anhanguera Educacional e da Must University.

3. É de graça

Para que o impacto do evento seja o maior possível, o encontro será realizado de maneira totalmente gratuita. Basta acessar o site www.summitexito.com.br , realizar seu cadastro online e ficar por dentro de toda a programação.

4. Certificação garantida



A edição terá certificação de participação para todos os espectadores que assistirem no mínimo 12 horas de conteúdo.