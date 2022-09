Agência Brasil Anvisa determina a proibição de massas que contêm propilenoglicol contaminado

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, em portaria publicada nesta quinta-feira (22), a venda de massas da empresa BBBR Indústria e Comércio de Macarrão Ltda (nome fantasia Keishi), fabricadas entre 25/7/2022 e 24/8/2022 por conter propilenoglicol contaminado, substância que também foi usada em fábricas de petiscos que causaram a morte de cães.

A Agência determinou também o recolhimento desses produtos.

O propilenoglicol contaminado foi fornecido pela empresa Tecno Clean Industrial Ltda. A Anvisa realizou inspeção na Keishi e verificou que a empresa adquiriu e usou o insumo contaminado como ingrediente na linha de produção de suas massas.

Segundo os dados fornecidos, a empresa é responsável pela produção e comércio de vários tipos de massas de estilo oriental, tais como udon, yakisoba, lamen, além de massas de salgados, como gyoza. Os produtos são vendidos também na forma de massas congeladas.

O que fazer se você tiver adquirido o produto

Empresas que tenham as massas da marca Keishi (BBBR Indústria e Comércio de Macarrão Ltda.) não devem comercializá-las e nem as utilizar. Consumidores que tenham comprado algum desses produtos também não devem utilizá-los. Em ambos os casos, deve-se entrar em contato com a empresa, para devolução dos produtos.

Se o consumidor não encontrar a data de fabricação no rótulo do produto, ele deve entrar em contato com a empresa, para confirmar sua fabricação. Se não houver certeza a respeito dessa informação, não consuma o produto.

A Anvisa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e os órgãos de Vigilância Sanitária locais afirmam que seguem com a investigação de forma minuciosa e continuarão realizando inspeções diárias nas empresas envolvidas.