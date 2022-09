Yeferson Perez Leilão da Caixa Econômica tem mais de 200 imóveis com desconto em várias cidades brasileiras

No próximo dia 26 de setembro, a partir das 13h, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Kronberg Leilões, fará um leilão online com 262 imóveis em diversos estados brasileiros. No pregão haverá apartamentos, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais com descontos.

Ao todo serão comercializados imóveis nos estados de Alagoas (um), Amazonas (um), Macapá (um), Bahia (nove), Ceará (tres), Distrito Federal (seis), Espírito Santo (um), Goiás (23), Minas Gerais (25), Mato Grosso do Sul (dois), Mato Grosso (um), Pará (cinco), Paraíba (um), Pernambuco (10, Paraná (31), Rio de Janeiro (32), Rio Grande do Norte (14), Rio Grande do Sul (29), Santa Catarina (10) e São Paulo (57).

Os detalhes e fotos de todos os imóveis podem ser vistos no site

De acordo com Helcio Kronberg, leiloeiro oficial da Kronberg Leilões, é uma excelente oportunidade de comprar imóveis com bons descontos e facilidades.

“Os imóveis podem ser adquiridos à vista e boa parte deles podem ser financiados ou utilizando o FGTS. Vale a pena arrematar os imóveis de leilões da Caixa Econômica, pois normalmente são contratos antigos e esse valor serviu a época da contratação do fiduciante para a contratação, e por isso está defasado em relação ao real valor de mercado", explica.

Entre os destaques estão uma casa em Fortaleza (CE) com 164,72m² de área privativa e 164,72m² área de terreno, com lance inicial de R$ 462.400, uma casa em em Mato Grosso do Sul (MS) com 69,98 m² de área privativa e com 150 m² área de terreno, com lance mínimo de R$ 117 mil, um apartamento em Pernambuco (PE) de 149,53 m² de área privativa, com lance inicial de R$ 315.500, entre outros.

Os lances já podem ser feitos no site da Kronberg Leilões.