Divulgação Fed deve manter reajuste nos juros para segurar a inflação dos Estados Unidos

O Federal Reserve (FED), equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos, reajustou nesta quarta-feira (21) a taxa básica de juros da economia americana em 0,75 ponto percentual e subiu a cobrança de 2,5% para 3,25%. Essa é maior taxa praticada pelo FED desde dezembro de 2018.

A decisão acontece em meio às incertezas inflacionárias que atingem os Estados Unidos nos últimos meses. A inflação ao consumidor, por exemplo, fechou entre julho e agosto com alta de 0,1%. Embora o número seja pequeno, ele estava fora das projeções do mercado financeiro, que esperava um recuo de 0,1%.

“Após a surpresa negativa com a inflação ao consumidor em agosto os mercados sofreram forte correção na semana passada à luz da percepção de que serão necessários mais juros para controlar a inflação que assombra a maior economia do mundo. A despeito da magnitude da decisão, sabe-se que a postura dos dirigentes do Fed está inclinada para a estratégia ‘higher for longer’, ou seja, mais juros por mais tempo”, afirma Antonio van Moorsel, chefe do Advisory da Acqua Vero Investimentos.

O presidente do FED, Jerome Powell, deve explicar a decisão em coletiva de imprensa nas próximas horas. Para o mercado, os juros devem continuar subindo nos EUA para não desestabilizar a economia. A previsão é que a taxa ultrapasse os 4% ao ano.

“O FED não deve mudar o ritmo de altas sucessivas de 75 pontos para não desestabilizar a economia, promovendo um período prolongado de altas das taxas até a economia dar sinais de desaceleração”, ressalta João Beck, economista da BRA.

O aumento da taxa básica de juros reduz a aceleração econômica do país e é visto como alternativa para segurar os índices inflacionários. Especialistas alertam que a situação é histórica nos Estados Unidos e ressaltam a possibilidade de maior recessão até o começo do próximo ano.

“Analisando as taxas de emissão dos títulos do tesouro americano hoje podemos perceber que as taxas dos títulos mais curtos estão bem maiores do que aquelas dos títulos mais longos, e normalmente isso indica uma possível recessão mais forte pela frente”, explica o especialista em finanças, Leandro Vasconcellos.

A próxima reunião do FED está marcada para o próximo dia 2 de novembro. A expectativa é de manutenção da alta também em 0,75 ponto percentual.

Impacto no Brasil

A decisão do FED desta quarta-feira não deve impactar a decisão do Comitê de Políticas Monetárias (Copom) do Banco Central, que deve manter a taxa Selic em 13,75%. Entretanto, a recessão da economia americana deve impactar os preços no Brasil.

"A alta de juros acaba por afetar os preços globais, principalmente soja e petróleo. A mudança ajuda a reduzir o consumo e acaba segurando os preços, que ajuda a frear a inflação um pouco da energia e alimento no Brasil", explica Rafael Marques, economista e CEO da Philos Invest.

O BC deve manter os juros em alta mesmo com a recuperação econômica apresentada nos últimos meses. Em julho e agosto, o país apresentou deflação, mas ainda há incertezas sobre a situação econômica do país nos próximos meses.