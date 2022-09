Reprodução Patagônia é considera uma das marcas mais sustentáveis do planeta

O fundador da Patagonia, empresa norte-americana de equipamentos para a prática de esportes ao ar livre avaliada em US$ 3 bilhões, decidiu doar sua empresa para combater as mudanças climáticas.

Yvon Chouinard, de 83 anos, era dono da marca que é considerada uma das mais sustentáveis do planeta, mas agora as ações da companhia foram cedidas para duas entidades sem fins lucrativos, a Patagonia Purpose Trust e a Holdfast Collective, que vão financiar projetos e instituições sem fins lucrativos focados na sustentabilidade.

Todo o dinheiro que não for reinvestido na empresa será doado para os fundos. A empresa lucra por volta de US$ 100 milhões por ano.

A empresa é conhecida por suas ações de combate ao aquecimento global. Além de usar materiais ecológicos ou recicláveis em seus produtos, a empresa criou um "auto imposto", o Earth Tax, revertendo 1% do seu lucro para causas ambientais.

"Espero que essa atitude influencie na criação de uma nova forma de capitalismo que não termine com um punhado de pessoas ricas e um monte de pessoas pobres", declarou Chouinard em entrevista ao colunista David Gelles, do The New York Times. "Vamos distribuir o máximo de recursos para pessoas que estão de fato atuando para salvar este planeta".