Divulgação 09.03.2022 Janguiê Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo

Entre os dias 5 e 13 de novembro, o Instituto Êxito de Empreendedorismo realiza a quarta edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso on-line de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. Este ano, o evento contará com

mais de 150 palestrantes em áreas como tecnologia, mercado, negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, finanças, entre outras. O tema central do Summit será “Realidade virtual e novas tecnologias: como o metaverso impactará o futuro?”. O evento será 100% digital e gratuito e já está com inscrições abertas.

“O Instituto Êxito de Empreendedorismo nasceu com a premissa de disseminar a cultura empreendedora e incentivar a educação empreendedora no Brasil. Dentro dessa perspectiva, o Summit vem para ser um grande catalisador. É um evento em que os participantes podem aprender muito e levantar grandes ideias para transformar suas vidas e carreiras”, aponta o presidente do Instituto, Janguiê Diniz, coordenador geral do evento. “Como palestrantes, selecionamos um grande time com os maiores especialistas em diversas áreas que vão trazer, de forma gratuita, muitos ensinamentos e insights para despertar o espírito empreendedor que existe dentro de cada um”, completa.

Entre os palestrantes confirmados estão a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o treinador comportamental e criador do movimento Ultrapassando Limites, Rodrigo Cardoso; o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca; o reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Celso Niskier; o fundador da Neximob, Edgar Ueda; o fundador da Anhanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto; o empresário, empreendedor, investidor anjo e sócio de 22 empresas de TI, Claudio Castro; e a CEO da Atom S/A e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer.

Também participam do evento a CEO e co-founder da Mobye Brasil, Lilian Primo Albuquerque; o professor de neuromarketing Gilberto Augusto; o CEO do Grupo Acelerador, Marcus Marques; o fundador do Grupo Segredos da Audiência, Samuel Pereira; o palestrante, consultor empresarial, investidor e autor Marcio Giacobelli; a autora best-seller, TEDxSpeaker e CEO da marca Todo Santo Dia, Andreza Caricio; o médico, palestrante, empresário e psiquiatra, Roberto Shinyashiki; o CEO do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz; o empresário Kaká Diniz; o fundador e presidente da Linha Direta e presidente da Educar Brasil Tecnologia Educacional, Marcelo Chucre; o fundador e presidente do Fundo de Investimentos Iron Capital, Bruno Guedes; o economista, escritor e sócio da ZenEconomics, Luiz Fernando Roxo; o fundador e CEO da Jovens Protagonistas, Davi Braga; a empreendedora, investidora e coach de finanças Nayara Mota; a empresária e CEO da Rede Mulheres Que Decidem, Priscilia Queiroz e muito mais.

As palestras e os painéis do Summit Êxito de Empreendedorismo 2022 ocorrerão sempre das 9h às 21h. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site www.summitexito.com.br. A programação completa será divulgada em breve.

Serviço

Summit Êxito de Empreendedorismo 2022

De 5 a 13 de novembro, das 9h às 21h

Inscrições gratuitas: www.summitexito.com.br