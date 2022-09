Reprodução: ACidade ON Site do Serasa

A Serasa divulgou nesta quarta-feira (7) dados sobre o número de brasileiros que recorreram à empresa para renegociar suas dívidas. Em agosto, ao todo mais de 1,8 milhão de pessoas renegociaram suas dívidas na plataforma Limpa Nome da Serasa, um aumento de aproximadamente 22% em comparação ao mês passado.

De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o nível de inadimplência no país alcançou 19,4%, percentual, uma alta de 0,5% em comparação ao mês anterior. Por famílias, esse número é ainda maior. São 29,6% de todas as casas brasileiras que sofrem com o endividamento, maior número registrado desde 2010.

Os segmentos com maior número de renegociações foram telecomunicações (41%), securitizadoras (24%) e bancos (15%). O varejo ficou em quarto lugar, com 14%. São Paulo registrou o maior volume de acordos, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Endividados com renda de até R$ 2 mil foram os que mais renegociaram suas dívidas no mês de agosto, representando 44% dos acordos. A parcela da população que recebe até R$ 5 mil vem depois, com 26% das negociações.

As mulheres são as que mais renegociaram, com 54%, frente a 46% dos homens. Em relação à faixa etária, consumidores de 30 a 40 anos lideraram as negociações, com 30%. Já pela idade dos dividendos, jovens até 25 anos representam 22% do total de acordos fechados no mês de agosto.

A principal causa de interesse pela renegociação este mês foi a Ação de Parcelamento, de acordo com a empresa. Por ela, é possível realizar o pagamento das dívidas em até 24 vezes sem juros e podem chegar a 90% de desconto no preço final. Os acordos são disponibilizados, em sua maioria, por empresas dos setores bancário, de telecomunicações, varejo e securitizadoras.

"É um momento desafiador para todos os brasileiros e, para quem não tem crédito no mercado, a situação fica pior", diz a gerente da Serasa, Aline Maciel. "A ação de parcelamento e as ofertas de descontos são criadas para que essas famílias mais humildes possam retomar um mínimo poder de compra", complementa.

Para entrar em contato com o Serasa Limpa Nome, pode-se realizar o processo gratuitamente pelo site , telefone ou pelos Correios, presencialmente.