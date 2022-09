Roque de Sá/Agência Senado Marcelo Castro prometeu atender servidores e deve propor reajuste de 9%

Sindicatos e representantes de diversas categorias devem começar uma mobilização para tentar aumentar a margem de reajuste salarial no Orçamento de 2023. Os grupos devem se reunir com deputados e senadores nas próximas semanas para discutirem o tema.

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano, o Ministério da Economia destinou R$ 11,6 bilhões para reajuste salarial, mas não informou quais categorias devem ser beneficiadas. Se o valor for distribuído para todos os setores, o reajuste deverá ser pouco menor que os 5% prometidos pela pasta.

O relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), prometeu tentar encontrar uma brecha para aumentar a margem de reajuste no projeto. Ele já declarou que deve propor um aumento nos vencimentos de servidores do Executivo e Legislativo nas mesmas proporções que o Judiciário, ou seja, 9% em 2023 e outros 9% em 2024.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Castro deve se reunir na próxima semana com representantes de sindicatos do Banco Central e Receita Federal, que protagonizaram greves ao longo de 2022. Ambas já declararam haver risco de novas paralisações no ano que vem.

Neste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a prometer o reajuste salarial para policiais federais, rodoviários e agentes penais, mas recuou após um pedido do Ministério da Economia. Servidores de outras categorias também pediram o reajuste, no entanto, o governo informou não ter caixa para os aumentos.