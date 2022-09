Luciano Rocha Twitter abre onze vagas de estágio em São Paulo

O Twitter abriu as incrições para a nova edição de seu programa de estágios. Ao todo, foram abertas onze vagas para jovens universitários de qualquer curso de graduação. O processo, que tem edições anualmente desde 2015, é realizado virtualmente.

Será pago aos estagiários uma bolsa-auxílio de R$ 2.100, vale-refeição e vale-transporte, plano de saúde e dental, além de um auxílio bem-estar. Como pré-requisitos, é necessário estar cursando a faculdade, ter previsão de conclusão de curso a partir de dezembro de 2024 e ter disponibilidade de trabalhar no escritório da empresa, localizado na região sul de São Paulo.

Durante o programa, o candidato irá passar por entrevistas com a equipe da Companhia de Estágios e do aplicativo, painel de negócios e terá também conversas individuais com funcionários da empresa.

Embora sejam abertas a todos os cursos universitários, as vagas são focadas pala o lado operacional e administrativo da rede social. Não é necessário inglês fluente para se candidatar a uma vaga no Twitter.

O processo seletivo será feito pela Cia de Estágios e as inscrições para o estágio estarão disponíveis no site até dia 30 de setembro. Os 11 estudantes escolhidos irão iniciar seus trabalhos na empresa a partir de janeiro de 2023.