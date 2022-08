Divulgação/Portal iG Live desta terça-feira falará sobre o metaverso

Embora possa parecer uma coisa do futuro ou de filmes de ficção científica, o metaverso já existe e atrai investimentos de diversas empresas do setor de tecnologia. Hoje, é possível criar seu avatar e transitar por mundo digitais, interagir online, ir a eventos, shows, construir casas, comprar roupas digitais e muito mais.



No futuro, a expectativa é que essas experiências sejam expandidas. Com dispositivos vestíveis e óculos de realidade aumentada, as pessoas poderão ficar mais imersas no mundo digital, tendo experiências no metaverso muito parecidas com as da vida real.

O assunto, que intriga muita gente, deixando alguns empolgados e outros com medo, será tema da live do iGdeias desta terça-feira (30). Às 12 horas (horário de Brasília), você pode acompanhar essa conversa nas redes sociais do portal iG.

Participarão da live Rafael Vaisman, mestre em inovação e colunista do portal iG, e Dante Freitas, apresentador do evento online Rock in Rio Humanorama. O tema da live é "Metaverso: humanos e experiências digitais".



Você pode assistir a conversa no Facebook , LinkedIn , YouTube, Twitch e Twitter do portal iG.