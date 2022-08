José Cruz/Agência Brasil 5 maneiras de ganhar dinheiro sem sair de casa

Se você está em busca de formas mais eficazes de conseguir renda adicional e aumentar a estabilidade financeira, reunimos as 5 melhores maneiras de ganhar dinheiro. E, o melhor, sem sair de casa.



1. Cliente Oculto

Várias marcas, inclusive empresas nativas digitais, contratam pessoas para avaliarem o seu serviço e toda a experiência do consumidor.

Essa estratégia do cliente oculto é um clássico indispensável do marketing para entender se a empresa está proporcionando a experiência que gostaria para o cliente.

Consiste em contratar uma pessoa para, por exemplo, ir na sede de uma de suas marcas como um cliente comum e depois responder quais foram os pontos positivos e negativos, desde a experiência física do ambiente até o atendimento.

No mundo online, você também pode se cadastrar em agências e sites para oferecer esse serviço e avaliar, desde quando o anúncio de uma marca te impacta no Instagram, passando pela experiência de compra no site, até o pós compra, de quando o produto chega na sua casa.

2. Plataforma de negociação

No topo da lista das maneiras mais eficazes de ganhar dinheiro sem sair de casa está a plataforma de negociação online. Se você nunca ouviu falar sobre este tipo de plataforma, deve estar se perguntando: qual tipo de negociação? Trata-se de comprar e vender ativos nos mercados financeiros ou bolsas de valores.

Para quem já gosta e pesquisa sobre investimentos e finanças, provavelmente, já ouviu falar em trader. E o principal objetivo do trader é identificar uma tendência, fazer uma previsão do preço de um ativo e entrar em uma negociação.

O lucro dessa negociação consiste em ficar com a diferença de preço entre a compra e venda de ações, moedas ou ativos.

Mas para dar esse passo importante e conseguir uma renda adicional, o primeiro passo é escolher uma plataforma segura, prática e confiável, tanto para quem está iniciando neste mundo, quanto para quem já tem uma certa expertise, um destaque do segmento é a Binomo, que integra a Comissão Financeira Internacional, na categoria A, e já conquistou os prêmios: IAIR Awards de 2016 de Plataforma do Ano e FE Awards em 2015 como Melhor Plataforma para Iniciantes. .

A Binomo possui uma estrutura simples e didática com o intuito de fornecer o maior suporte para quem quer começar a negociar. Além de contar com uma variedade enorme de ativos em euro e em dólar americano, um programa de bônus para os usuários da plataforma e uma comunidade de Binomistas que compartilham experiências, a plataforma já conta com mais de 3 milhões de usuários ativos.

Contudo, se você está pensando que para ser trader precisa ter muito dinheiro, a resposta é: não. Você pode começar com um depósito mínimo de R$40 e entrar em negociação mínima de R$4,00.

3. Crie experiências ou cursos online

Uma forma criativa de obter ganhos online é criar experiências para as pessoas. Na pandemia muitos museus fizeram tours online guiados pelos seus espaços e exposições.

E você pode criar essa experiência para pessoas que queiram conhecer sua cidade, por exemplo. É possível até criar um clube de assinatura para uma conta de Instagram fechado, em que você compartilhe tours guiados e dicas de turismo na região.

Outra forma de ter uma renda adicional através de uma experiência online é criar um curso de alguma área de sua expertise e vender em plataformas dedicadas para hospedar cursos online.

Você pode criar desde cursos de costura, marketing, carpintaria, vendas, culinária até como usar redes sociais.

4. Criar um bazar second hand online

Já uma outra estratégia simples e eficaz de conseguir uma renda adicional é colocar peças do seu guarda-roupa, de amigos e família para vender.

É só reunir peças que você não usa mais, que comprou e nunca usou ou que já não fazem mais parte do seu estilo e estão em perfeito estado para viverem novas histórias por aí e te proporcionar uma renda extra.

Depois dessa seleção, é só fotografar essas roupas e colocar para vender ou em algum site especifico de peças second hand ou até criar um Instagram para você.

5. E-books

Você é expert em algum tema? Então, outra forma de espalhar seu conhecimento pelo mundo e ainda ganhar uma renda adicional é criar e vender um e-book online.

Você pode criar um e-book sobre um tema que domine, seja desde como cuidar do seu dinheiro, como usar redes sociais, como costurar, receitas brasileiras da sua família, entre outros temas.

A facilidade é que para criar este tipo de conteúdo você só precisa do seu conhecimento e não será necessário criar um site para hospedar esse conteúdo. Você pode colocá-lo em um PDF e vender o e-book nas suas redes sociais.