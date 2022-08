Reprodução/Instagram Dedé Santana, Jair Bolsonaro e o humorista Paulo Cintura

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (19) que o governo federal zerou imposto de importação de suplementos alimentares, como whey protein, creatina, BCAA e multivitamínicos, e diversos itens de nutrição esportiva, além de reduzir de 11,2 pra 4% os impostos para diversos outros itens, como proteínas lácteas e Albumina.



"Os impostos sobre itens da cesta básica têm sido reduzidos e zerados continuamente desde 2020 para combater os efeitos do "fica em casa que a economia vê depois" e da guerra", lembrou o presidente em post no Twitter.

Nesta quinta (18), a Camex (Câmara de Comércio Exterior) reduziu a tarifa de importação de sete produtos , que serão incluídos à Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec). Entre os itens beneficiados, estão airbags para proteção de motociclistas, proteínas do soro do leite, e complementos alimentares. Com a medida, as tarifas de importação desses produtos, que variavam de 11,2% a 35%, serão zeradas ou reduzidas a 4% a partir de 1º de setembro.

