ESTADÃO CONTEÚDO Sistemas da ANP continuam fora do ar 1 semana após tentativa de ataque

Uma semana após uma tentativa de ataque cibernético, os sistemas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) continuam fora do ar, inclusive o levantamento semanal de preços.



Em nota divulgada na semana passada, a ANP informou que todos os sistemas foram retirados do ar para avaliação dos riscos.

Entre os sistemas indisponíveis, encontram-se, além do levantamento semanal de preços, os Sistemas de Registro de Documentos dos Postos Revendedores (SRD-PR) e das Revendas de GLP (SRD-GLP), e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), entre outros.

Na segunda, a ANP afirmou que "está tomando todas as providências para o retorno dos seus sistemas o mais rápido possível. O trabalho está sendo feito de forma criteriosa, para que a retomada ocorra com segurança".

O levantamento semanal de preços dos combustíveis, que deveria ser divulgado no dia 5, segue sem data de divulgação.

Na semana anterior, a ANP informou que os preços voltaram a cair. O preço da gasolina atingiu o menor valor desde julho do ano passado. O diesel, por sua vez, caiu pela quinta semana seguida.

A queda acontece após sanção do projeto que cria um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Também acompanha a redução dos preços anunciada pela Petrobras nas refinarias.

Na última sexta-feira, a estatal reduziu o valor do litro da gasolina em 3,88%. Anteriormente, já havia cortado em 4,93%.