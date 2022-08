Reprodução Twitter Pague mais, leve menos: embalagens encolhem, mas preços sobem assim mesmo

Pague mais e leve menos. Diante da disparada da inflação, a velha tática da indústria de reduzir embalagens para manter os preços, apelidada de “ reduflação ”, já não funciona mais como um freio nos reajustes.

Pesquisa feita pela consultoria Horus a pedido do GLOBO mostra que pelo menos sete categorias de produtos, apesar dos pacotes menores, ficaram mais caras, na comparação do primeiro semestre de 2021 com os seis primeiros meses deste ano.

Segundo o levantamento, as embalagens de filezinho de peito de frango tipo sassami, por exemplo, tiveram redução média de 14,8 gramas, enquanto o quilo aumentou R$ 4,14.

No caso do sabão em pó, os pacotes ficaram 50,9 gramas menores. Mas, como o quilo do produto subiu 19,9% (ou R$ 1,06), na prática é como se o consumidor levasse para casa 214,5 gramas a menos.



"O filezinho de frango é um bom exemplo do que acontece quando a reduflação não tem efeito: a embalagem diminuiu, mas o preço não se manteve. Foi a categoria que menos diminuiu a gramatura média, é verdade, mas foi a que mais aumentou o preço. Diante do cenário econômico, o que vemos é que as embalagens de 700g ganharam relevância, por se encaixarem mais no bolso do consumidor", diz Alessandro de Luca, analista de inteligência da Horus.



Padronização

A pesquisa feita pela Horus analisou produtos de diversas marcas dentro dos 51 itens da cesta básica ampliada. Destes, cerca de 20 passaram pelo fenômeno de diminuição de tamanho, segundo de Luca. E pelo menos sete tiveram volume reduzido seguido de aumento de preço: sabão em pó, barra de chocolate, biscoito wafer, achocolatado em pó, leite em pó, coxa e sobrecoxa de frango e filezinho de peito de frango tipo sassami.

O levantamento mostra também haver uma tendência de padronização no volume de alguns itens. No caso das barras de chocolate, as principais mudanças foram vistas nas embalagens de 100 gramas, que caíram para 90 gramas, e nas de 90 gramas, que passaram a ter 85 gramas.

Os achocolatados em pó de 800 gramas diminuíram para 750 gramas ou para 730 gramas e os de 400 gramas para 370 gramas. Já o leite em pó de 800 gramas teve redução para 750 gramas e o de 400 gramas para 380 gramas.



Outro exemplo é o biscoito tipo wafer, que pesava 120 gramas e hoje é vendido em pacotes de 80 gramas. No ano passado, cada unidade custava, em média, R$ 1,56, mas, em 2022, subiu para R$ 1,87. A variação de centavos pode parecer pequena, mas, ao analisar o preço por quilo, constata-se que ele ficou R$ 2,58 mais caro.

"Neste caso, temos uma redução média das embalagens de cerca de 6 a 8 gramas. Enquanto isso, em tendência contrária, o preço aumentou mais de 15%, no caso do quilo, e pouco mais de 20%, no preço médio da unidade", analisa de Luca.

Fenômeno mundial

Segundo o analista de inteligência da Horus, produtos com tamanhos menores têm sido mais consumidos. O consumidor brasileiro já se acostumou, por exemplo, com as caixas de ovos, que não trazem mais 12 unidades, mas apenas dez.

Ulysses Reis, coordenador do Núcleo de Varejo e Supermercados da FGV-Rio, afirma que há um movimento de mudança no comportamento de consumo.

"Está ocorrendo uma mudança no comportamento de compra. As pessoas estão preferindo embalagens menores mesmo, como uma forma de consumir menos, principalmente os alimentos. Isso é uma tendência que ainda vai crescer em alguns grupos de produtos. Eu acredito que boa parte das embalagens vai reduzir de tamanho, e só não diminuíram ainda por uma questão de cadeia produtiva", afirma Reis.

O coordenador da FGV-Rio afirma que a redução das embalagens é um fenômeno mundial, impulsionado pela inflação alta:

"No mundo todo a inflação está acontecendo, com uma média entre 9% e 11% de taxa anual, e sem previsão de baixa. Com isso, mesmo que você diminua a embalagem, vai ter que aumentar o preço. Isso é uma tendência global."