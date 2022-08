Reprodução Balas Skittles: empresa foi notifica a prestar esclarecimentos

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a MasterFoods Brasil Alimentos a prestar esclarecimentos sobre a suposta presença da toxina dióxido de titânio, imprópria para o consumo humano, nas balas Skittles. O fabricante nos Estados Unidos está sendo processado por este motivo .

De acordo com a Senacon, a notificação foi realizada para que a fabricante tenha a opção de prestar esclarecimentos sobre a possibilidade de eventuais riscos à saúde e à segurança dos consumidores.

Iso porque noticias veiculadas no exterior dão conta de que o fabricante americano está sendo processado por presença da toxina no produto. A Senacon alerta que estudos apontam para riscos à saúde. Na Europa, os produtos estariam passando por uma eliminação gradual do dióxido de titânio. O uso foi proibido nos países da União Europeia.

Procurada, a empresa afirmou em nota que a "segurança é de suma importância". A companhia diz ainda que "o dióxido de titânio é um corante comum amplamente utilizado em muitas indústrias e em produtos de uso diário, incluindo muitos alimentos".

A MasterFoods argumenta que "por muitas décadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprova o uso seguro de dióxido de titânio e o uso em Skittles que está em total conformidade com as regulamentações".

A empresa diz ainda que "todos os ingredientes dos produtos são seguros e fabricados em conformidade com os rigorosos requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pelos órgãos reguladores de segurança do alimento, incluindo a Anvisa e o FDA (Food and Drug Administration – Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos)".