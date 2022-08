Sérgio Branco Prejuízos com atividades ilegais chegaram a R$ 336,8 bilhões em 2021

As atividades ilegais como contrabando, pirataria, sonegação e outros geraram um prejuízo econômico ao país de R$ 336,8 bilhões de reais em 2021. O valor equivale ao PIB dos estados da Bahia e Sergipe somados. Além disso, o país deixou de gerar 535,7 mil empregos formais. Os números fazem parte do estudo "Brasil Ilegal em Números", lançado nesta quinta-feira (4) pela Associação Comercial RJ, Fecomércio-RJ e Firjan, em cerimônia no Hotel Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, no Rio.



O montante amargado pelo país se refere a um prejuízo direto às empresas, bem como à perda de arrecadação de impostos pelo governo. Do total de R$ 336,8 bilhões perdidos, R$ 95 bilhões referem-se a tributos não recolhidos pelos governos e que poderiam ser revertidos em ações para a sociedade.



O objetivo da pesquisa é sensibilizar a sociedade e discutir com empresários e autoridades possíveis soluções para o problema. Segundo as entidades, a cifra bilionária equivale ao total gasto com o auxílio emergencial em 2020 e 2021. É também quatro vezes maior que o custeio do programa Auxílio Brasil, criado pelo governo federal. E representa três vezes o orçamento do estado do Rio.



Para o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o problema das atividades ilegais não impactam só a indústria e o comércio, mas a sociedade como um todo:



"Deixamos de criar 535 mil empregos por conta desse problema, o que representa um terço da meta de geração de empregos do Brasil. Do número de pessoas que compraram produtos piratas, 60% se arrependeram - seja por conta da qualidade do produto ou qualquer desdobramento negativo que a compra do produto lhe trouxe", de acordo com levantamento do nosso instituto de pesquisa.



Criado pelas associações, o "grupo de trabalho (GT) Rio Legal" avaliou o impacto negativo das atividades ilegais e consolidou dados de 16 setores econômicos, além dos serviços de infraestrutura, de energia e água.



O país deixou de gerar 535,7 mil empregos formais em 2021. Só no segmento de vestuário, 94 mil vagas deixaram de ser abertas.



Prejuízo econômico por atividade em 2021



Vestuário: R$ 60 bilhões

Combustíveis: R$ 26 bilhões

Cosméticos: R$ 21 bilhões

Bebidas alcóolicas: R$ 17,6 bilhões

Defensivos agrícolas: R$ 15,1 bilhões

TV por assinatura: R$ 15 bilhões

Cigarros: R$ 13,3 bilhões

Fármacos: R$ 9 bilhões

Material esportivo: R$ 9 bilhões

Óculos: R$ 8,5 bilhões

Software: R$ 7,5 bilhões

Celulares: R$ 4,3 bilhões

Audiovisual (filmes): R$ 4 bilhões

Perfumes importados: R$ 2 bilhões

PCs: R$ 1,6 bilhões

Brinquedos: R$ 0,81 bilhões

Na esfera dos serviços de infraestrutura, o grupo de trabalho contabilizou que os custos de furto de energia elétrica, conhecidos por "gatos", atingiram a marca de R$ 6,5 bilhões no ano passado. O levantamento foi feito com base em dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2021.



Manifesto



A nota técnica das entidades culminou na formulação do "Manifesto de combate ao 'Brasil Ilegal'". No documento, o grupo enfatiza a necessidade de ações coordenadas entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para o enfrentamento às atividades ilegais. As entidades também defendem o engajamento do setor produtivo e da sociedade no desenvolvimento de ações de conscientização e combate à ilegalidade no país.