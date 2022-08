Reprodução: iG Minas Gerais Conta publicou informações sobre criptoativos enquanto hackeada

Nesta segunda-feira (1) a conta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Twitter foi invadida por hackers. Durante a queda do perfil que possu quase 200 mil seguidores posts sobre criptomoedas e ativos foram publicados enquanto as postagens oficiais foram apagadas.

Por volta das 19h50 do horário de Brasília, todos os posts referentes a página oficial ficaram invisíveis e as únicas publicações disponíveis eram sobre venda de criptomoedas e NFT. Durante a mesma invasão também foi trocado o nome do perfil para "Exodus Crypto Wallet".



No dia seguinte da invasão o IBGE informou que o problema foi solucionado depois que gestores de redes sociais do instituto alertaram os administradores do Twitter e acionaram a área de informática.

O Censo 2022 foi iniciado segunda-feira e mais de 180 mil recenseadores visitarão 89 milhões de endereços em todos os estados e municípios do país por aproximadamente três meses. O primeiro a ser entrevistado pelo Censo foi o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

Os Outros perfis oficiais do IBGE, como Instagram e Facebook, seguem funcionando na norma padrão.