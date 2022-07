Felipe Moreno Ainda é possível sacar FGTS extraordinário e PIS/Pasep 2019 e 2020

Ainda é possível sacar o dinheiro do PIS/Pasep ano-base 2019 ou 2020 e do FGTS extraordinário. No caso do FGTS, o prazo vai até o dia 15 de dezembro. Os valores foram depositados de forma automática na conta do trabalhador. Já o PIS/Pasep ano-base 2019 ou ano-base 2020 pode ser retirado até 29 de dezembro.



PIS/Pasep



Têm direito ao abono salarial quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, recebeu em média até dois salários mínimos por mês com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano-calendário.

O PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago a servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

O prazo inicial para sacar o PIS/Pasep ano-base 2019 era de julho de 2019 a junho de 2020. Mas, desde o início do ano, os esquecidos receberam uma nova chance para resgatar o dinheiro.

Para isso, é necessário comparecer a uma das unidades regionais do Ministério da Economia, com um documento com foto em mãos, ou enviar um e-mail para trabalho.uf@economia.gov.br, colocando no lugar de "uf" a sigla do estado em que reside.

O valor do abono salarial de 2019 ficou de R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Já o PIS/Pasep ano-base 2020 foi liberado entre fevereiro e março deste ano, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do benefício ficou entre R$ 101 e R$ 1.212, também de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

FGTS

Neste ano, o governo federal liberou o saque extraordinário de até R$ 1 mil do FGTS. Os valores foram depositados de acordo com a data de nascimento do trabalhador. O último lote saiu em junho, para os nascidos em dezembro.

Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, pode sacar o dinheiro até 15 de dezembro.

O depósito foi feito de forma automática pela Caixa. O trabalhador pode consultar se recebeu usando o aplicativo FGTS, disponível para aparelhos Android e iOS. Caso não tenha recebido, é possível solicitá-lo também pelo app.

Já o saque-aniversário do FGTS está disponível para os trabalhadores nascidos em maio, junho e julho. Quem adere a essa modalidade consegue resgatar uma parcela do saldo das contas ativas e inativas anualmente, durante o mês do aniversário.

Os cidadãos podem solicitar o saque-aniversário do FGTS usando:

o site do FGTS;

o aplicativo do FGTS;

o Internet Banking CAIXA;

o app CAIXA Tem.

O prazo para optar por essa modalidade vai até o último dia do mês de nascimento do trabalhador. O dinheiro fica disponível para retirada por três meses.

Nesse caso, é possível sacar um percentual do saldo do FGTS, acrescido de uma parcela adicional, conforme tabela abaixo: