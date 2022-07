Acervo IBGE Vagas são destinadas para agentes censitários e supervisores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) abriu nesta segunda-feira (25) 398 vagas para agentes censitários e supervisores para participarem do Censo 2022. As inscrições devem ser feitas até quarta-feira (27) pelo site do Instituto.

São 119 vagas para agentes censitários municipais e 279 para supervisores. Os selecionados deverão entrevistar a população, apurar os dados, supervisionar os questionários e coordenar a equipe.

Segundo o IBGE, o contrato terá duração de cinco meses, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário durante o processo de apuração dos dados demográficos.

Os salários variam entre R$ 1,7 mil para agentes censitários e R$ 2,1 mil para supervisores, além do auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os candidatos devem ter ensino médio completo e habilidade para leitura e preenchimento rápido do questionário. O IBGE ainda pede agilidade em digitação de textos, dados e planilhas no computador.