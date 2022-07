Giovanni Santa Rosa Santander admite problema, mas não informou o que causou a instabilidade

O aplicativo e internet banking do Santander estão fora do ar nesta segunda-feira (25), segundo relata diversos usuários nas redes sociais. Segundo o site DownDetector, há mais de três mil reclamações contra o banco nesta manhã.

Segundo os usuários, as transferências não estão registradas, além de não conseguirem pagar contas. A empresa admitiu, pelas redes sociais, que passa por instabilidade e que tentar reverter o quadro.

Confira alguns tweets

Quero saber se o @santander_br vai pagar os juros da conta que não consigo pagar pq o sistema está fora do ar?! — Suély Milarck (@MiIarck) July 25, 2022

O @santander_br poderia pelo menos avisar aos seus clientes as instabilidades do sistema. Uma satisfação vai bem! — Barbara Araujo (@BabicaAraujo) July 25, 2022

Muito obrigada, Santander. Se antes eu já tava lisa, agr que o app parou e não posso receber, tô mais lisa ainda. — Little Lívia 🦁🅱️✨ (@L1melo) July 25, 2022

Todos os Apps Santander estão fora do ar. Um banco não não se cansa de causar transtornos e constrangimentos aos seus correntistas. Como pode?

Alô @santander_br Vamos melhorar quando? pic.twitter.com/maNJLKCl72 — Cleber Monteiro (@CleberMonteiro8) July 25, 2022

Hahaha, eu vou eh cancelar essa conta, quando mais precisamos do banco o app cai — Raudinei94 (@raudinei94) July 25, 2022

O iG entrou em contato com o Santander para saber os motivos da instabilidade, mas não obteve retorno até o momento.