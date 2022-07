Lorena Amaro Twitter processa Elon Musk e quer obrigar bilionário a concluir compra de US$ 44 bilhões

O Twitter justificou nesta sexta-feira (22) a arrecadação abaixo das expectativas pelo imbróglio com a venda da empresa para o bilionário Elon Musk. Atualmente o homem mais rico do mundo e a rede social travam uma batalha judicial sobre o acordo de US$ 44 bilhões.



Além disso, o Twitter apontou que o mercado de publicidade em tecnologia está enfraquecido por uma queda surpreendente na receita trimestral das empresas, que seguram gastos por receio de uma recessão global.

A incerteza do negócio com Musk preocupou os anunciantes do Twitter e a receita com publicidade aumentou apenas 2%, para US$ 1,08 bilhão, abaixo das expectativas de Wall Street de US$ 1,22 bilhão, segundo dados da Refinitiv, fornecedor americano-britânico de dados e infraestrutura do mercado financeiro.

A receita total do segundo trimestre, que também inclui a receita de assinaturas, foi de US$ 1,18 bilhão, em comparação com US$ 1,19 bilhão um ano antes. Analistas esperavam US$ 1,32 bilhão.

Com isso, as ações do Twitter caíram 1,8% no pré-mercado, e às 11h registram queda de 0,63%.

A rede social informou ter tido prejuízo líquido foi de US$ 270 milhões, ou US$ 0,35 por ação, contra um lucro de US$ 65,6 milhões, ou US$ 0,8 por ação, um ano antes.

As notícias, no entanto, não são de tudo desanimadoras. Os usuários ativos diários monetizáveis, que mede o número de contas que veem publicidade no Twitter, cresceram 16%, para 237,8 milhões.

Os custos e despesas da empresa aumentaram 31%. As despesas relacionadas ao acordo de Musk totalizaram US$ 33 milhões durante o trimestre e também registraram US$ 19 milhões em custos relacionados a indenizações.

O grande entrave da negociação com Musk foram as contas robotizadas. O bilionário queria ser informado do número de contas mecanizadas, mas ficou insatisfeito com a resposta da empresa, que alegou ter apenas 5% de toda a rede composta por robôs, um número que se repete desde 2013.