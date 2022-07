Agência Brasil Preço da gasolina em postos do Rio caiu até 22,35% após redução do ICMS no início do mês

Monitorando 345 postos de combustíveis na cidade do Rio, o Procon Carioca encontrou redução de até 22,35% nos preços da gasolina a partir da diminuição do ICMS (de 32% para 18%) pelo governo do estado no início de julho. A pesquisa é anterior à redução de 4,9% no preço da gasolina nas refinarias, anunciada nesta quarta-feira pela Petrobras.

O posto de Abastecimento Guguinha, em Santa Cruz, apresentou a maior redução de preços, de R$7,65 para R$ 5,94. Já no Posto Lagoa Carioca, no bairro da Lagoa, a pesquisa apurou a menor redução entre os postos pesquisados: 1,29%. Nele, o preço da gasolina passou de R$ 6,22 para R$ 6,14.

Na Zona Central da cidade, a média de preços variou entre R$ 6,45 (05/07) e R$ 6,17 (14/07), o que significa 4,44% de desconto nos valores praticados. Na Zona Norte, a pesquisa constatou preço médio de R$ 6,54 (05/07) e R$ 5,96 (14/07), ou seja, média de menos 8,91%. Já na Zona Oeste, média de R$ 6,48 (05/07) e R$ 6,01 (14/07), redução média nos preços de 7,18%. E, na Zona Sul, preço médio de R$ 6,56 (05/07) e R$ 6,22 (14/07), o que marca um desconto de 5,09%.



Na contramão do desconto do ICMS, houve aumento no preço da gasolina no Posto Chacaltaya, no Recreio dos Bandeirantes. O valor, que era de R$ 6,27, aumentou para R$ 6,99.

A redução no preço da gasolina nas refinarias, anunciada nesta quarta-feira, é a primeira desde dezembro do ano passado. O valor médio de venda nas refinarias da estatal passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, um corte de R$ 0,20.