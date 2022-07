99 táxi aplicativo 99 táxi

O aplicativo de viagens 99 anunciou nesta quarta-feira (20) a liberação da compra e venda de criptomoedas em sua carteira digital. A partir de agosto, a compra dos ativos poderá ser feita a partir de apenas um real, sem combrança de taxas. São quatro novos ativos presentes na plataforma.

A 99 Pay informou que pretende utilizar a plataforma para democratizar o acesso aos transações financeiras digitais e desmistificar a ideia de que o mercado de criptoativos é exclusivo a especialistas ou investidores específicos da área. César Trevisan, chefe de criptoativos da 99Pay, explica o conceito por traz da decisão da marca.

"A ideia é democratizar cada vez mais o acesso a este tipo de ativo, e desmistificar a ideia de que trata-se de um mercado destinado apenas a especialistas", afirmou.

O aplicativo disponibiliza o método de compra e venda com apenas um simples cadastro. Na área exclusiva da carteira está disponível a cotação de criptomoedas em tempo real, além de um histórico de desempenho e uma seção única para cada ativo. As novas moedas que serão ofertadas na carteira digital são o Ethereum, USDC, Solana e Mana.

O site conta com a segurança original da 99 Táxi e os pagamentos das vendas podem ser efetuados dentro da própria 99 Pay, mas também podem ser transferidos via PIX.

Aulas de educação financeira

Em coletiva, a empresa também anunciou a disponibilização de cursos de educação financeira para clientes da marca, com foco na população de classes C e D. Serão 100 mil vagas disponíveis para os cursos que serão realizados em parceria com a Barkus. Segundo a empresa, as aulas devem ser personalizadas para cada aluno via Whatsapp

Dados coletados pela 99Pay, em conjunto com a pesquisadora Consumoteca, mostra que a renda de 60% das pessoas da classe C retrocedeu nos últimos três anos, tendo o principal causador a pandemia e o isolamento social. Também foi mostrado que mais da metade dos entrevistados vive com até R$ 3 mil reais por mês.

"A parceria com a Barkus e a oferta gratuita para 100 mil bolsas está conectada com o compromisso da 99Pay de trabalhar, de forma simples e descomplicada, pela democratização de serviços financeiros digitais, especialmente para as classes C e D que foram bastante impactadas economicamente pela crise que ainda vivemos", diz Anselmo Baccarini, Head de Comunicação para a 99Pay.

O curso estará apto para os usuários em setembro e a divulgação será feita no próprio aplicativo.