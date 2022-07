Ana Marques Vagas de emprego

Profissionais de tecnologia em busca de emprego podem encontrar na Samsung oportunidades para atuar com softwares para dispositivos móveis. O compilado de vagas desta semana traz ainda um processo seletivo da operadora Oi para estudantes que desejam ingressar no mercado tech como estagiários. Veja, a seguir, as posições em aberto em diversas empresas.

Samsung tem vagas para desenvolvedores de testes

A multinacional sul-coreana Samsung tem 18 vagas de emprego abertas, boa parte delas destinada à área de tecnologia, e para profissionais em diversos níveis de experiência.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O local de atuação é no Sidia (Instituto de Ciência e Tecnologia sediado na cidade de Manaus). Há oportunidades para desenvolvedor de testes já formados, estagiário em desenvolvimento, estagiário em engenharia elétrica, entre outros.

Você pode encontrar os detalhes de cada vaga, bem como realizar a sua candidatura por meio do site da Catho.

Oi abre programa de estágio em tecnologia

E por falar em estágio, a Oi está lançando o seu programa focado na área de tecnologia, e procura 40 estudantes para atuação preferencial no formato de home office. De acordo com a empresa, o objetivo é suprir a demanda de profissionais deste setor — os selecionados passam por treinamentos para desenvolver e expandir sua carreira dentro da companha.

Para participar, os candidatos precisam estar cursando faculdade (a partir do 3º período), e ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2023. A seleção é feita online, por meio de testes, dinâmica de grupo e entrevista com gestor.

Além da bolsa-auxílio, os benefícios para os estagiários incluem day off, horários flexíveis e o Programa Qualidade de Vida. Você encontra mais detalhes sobre o processo seletivo no site da plataforma Gupy.

Porto busca engenheiros e cientistas de dados

A Porto — dona das marcas Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank — tem vagas abertas para cientistas de dados e engenheiros de machine learning baseados. A companhia oferece possibilidade de atuação em modelo híbrido (São Paulo) ou inteiramente em home office.

Os candidatos devem ter ensino superior completo em Estatística, Ciência da Computação, Engenharia, Matemática ou cursos correlatos. Outro requisito para a vaga é o domínio do inglês para leitura. Além disso, os interessados precisam comprovar conhecimento em Python e experiência no desenvolvimento e aplicação de modelos de aprendizado de máquina e deep learning.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão o auxílio creche ou babá, PLR, curso de idiomas, assistência médica e odontológica, vale-transporte e alimentação e Gympass. Mais informações podem ser acessadas na página de cada vaga:

Will Bank tem 180 vagas abertas

O Will Bank é um banco digital brasileiro com 3 milhões de clientes. A companhia tem atualmente 182 vagas abertas, com destaques para as áreas de desenvolvimento, engenharia de dados e segurança.

O modelo de atuação é home office para todos os cargos em questão, o que significa que as vagas estão abertas para candidatos de todo o Brasil. Vale ressaltar que parte das posições são destinadas a ações afirmativas, para reforçar a diversidade na empresa.

Você pode conferir os requisitos, benefícios e a lista completa na plataforma Gupy.

CIP S.A procura devs, analistas e supervisores

E para finalizar o compilado desta semana, a tech company CIP S.A conta com 100 vagas em modelo híbrido na área de tecnologia, para preenchimento ao longo de 2022. São cargos para diversos níveis de experiência, de analistas a supervisores.

Segundo a companhia, a ideia é contratar cientistas de dados, desenvolvedores, e profissionais para atuar com cibersegurança e infraestrutura. Há também posições abertas na área de Negócios.

Apesar do modelo híbrido, a companhia diz priorizar o home office, deixando os encontros presenciais para “momentos estratégicos”. Hoje, 39% dos colaboradores da empresa não moram na cidade de São Paulo (onde fica a sede), e 7% são de outros estados do país.

Você pode conferir todas as vagas e informações para candidatura no portal de vagas da CIP S.A.

Tecnocast 247 – O trabalho remoto ainda não é unanimidade

A pandemia inseriu diversas empresas na realidade do trabalho remoto. Muita gente torceu para que essa mudança forçada tornasse esse modelo o novo padrão. Mais de dois anos e algumas doses de vacina depois, vemos que não é bem assim. Mas quais são os motivos da desconfiança em relação a esse modelo ? Falamos sobre o tema no Tecnocast 247 . Dá o play!

Samsung tem vagas para desenvolvedores de testes A multinacional sul-coreana Samsung tem 18 vagas de emprego abertas, boa parte delas destinada à área de tecnologia, e para profissionais em diversos níveis de experiência. O local de atuação é no Sidia (Instituto de Ciência e Tecnologia sediado na cidade de Manaus). Há oportunidades para desenvolvedor de testes já formados, estagiário em desenvolvimento, estagiário em engenharia elétrica, entre outros. Você pode encontrar os detalhes de cada vaga, bem como realizar a sua candidatura por meio do site da Catho. Oi abre programa de estágio em tecnologia E por falar em estágio, a Oi está lançando o seu programa focado na área de tecnologia, e procura 40 estudantes para atuação preferencial no formato de home office. De acordo com a empresa, o objetivo é suprir a demanda de profissionais deste setor — os selecionados passam por treinamentos para desenvolver e expandir sua carreira dentro da companha. Para participar, os candidatos precisam estar cursando faculdade (a partir do 3º período), e ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2023. A seleção é feita online, por meio de testes, dinâmica de grupo e entrevista com gestor. Além da bolsa-auxílio, os benefícios para os estagiários incluem day off, horários flexíveis e o Programa Qualidade de Vida. Você encontra mais detalhes sobre o processo seletivo no site da plataforma Gupy. Porto busca engenheiros e cientistas de dados A Porto — dona das marcas Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank — tem vagas abertas para cientistas de dados e engenheiros de machine learning baseados. A companhia oferece possibilidade de atuação em modelo híbrido (São Paulo) ou inteiramente em home office. Os candidatos devem ter ensino superior completo em Estatística, Ciência da Computação, Engenharia, Matemática ou cursos correlatos. Outro requisito para a vaga é o domínio do inglês para leitura. Além disso, os interessados precisam comprovar conhecimento em Python e experiência no desenvolvimento e aplicação de modelos de aprendizado de máquina e deep learning. Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão o auxílio creche ou babá, PLR, curso de idiomas, assistência médica e odontológica, vale-transporte e alimentação e Gympass. Mais informações podem ser acessadas na página de cada vaga: Cientista de Dados Pleno Cientista de Dados Sênior Cientista de Dados Junior Engenheiro de Machine Learning Sênior Will Bank tem 180 vagas abertas O Will Bank é um banco digital brasileiro com 3 milhões de clientes. A companhia tem atualmente 182 vagas abertas, com destaques para as áreas de desenvolvimento, engenharia de dados e segurança. O modelo de atuação é home office para todos os cargos em questão, o que significa que as vagas estão abertas para candidatos de todo o Brasil. Vale ressaltar que parte das posições são destinadas a ações afirmativas, para reforçar a diversidade na empresa. Você pode conferir os requisitos, benefícios e a lista completa na plataforma Gupy. CIP S.A procura devs, analistas e supervisores E para finalizar o compilado desta semana, a tech company CIP S.A conta com 100 vagas em modelo híbrido na área de tecnologia, para preenchimento ao longo de 2022. São cargos para diversos níveis de experiência, de analistas a supervisores. Segundo a companhia, a ideia é contratar cientistas de dados, desenvolvedores, e profissionais para atuar com cibersegurança e infraestrutura. Há também posições abertas na área de Negócios. Apesar do modelo híbrido, a companhia diz priorizar o home office, deixando os encontros presenciais para “momentos estratégicos”. Hoje, 39% dos colaboradores da empresa não moram na cidade de São Paulo (onde fica a sede), e 7% são de outros estados do país. Você pode conferir todas as vagas e informações para candidatura no portal de vagas da CIP S.A. Tecnocast 247 – O trabalho remoto ainda não é unanimidade A pandemia inseriu diversas empresas na realidade do trabalho remoto. Muita gente torceu para que essa mudança forçada tornasse esse modelo o novo padrão. Mais de dois anos e algumas doses de vacina depois, vemos que não é bem assim. Mas quais são os motivos da desconfiança em relação a esse modelo? Falamos sobre o tema no Tecnocast 247. Dá o play!