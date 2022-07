Reprodução Bolsonaro chega de surpresa em posto de combustível em SP

O presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa a um posto de combustíveis em São Paulo na noite desta sexta-feira (8). No fim de junho, o governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), reduziu as alíquotas de ICMS sobre a gasolina de 25% para 18%.

"Baixou ou não baixou aí?", perguntou ao frentista, completando: "Mas baixou muito ou baixou pouco?". Segundo a ANP, o preço médio da gasolina na capital é de R$ 6,17.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Nas contas da Secretaria da Fazenda, a diminuição no preço final poderá chegar a R$ 0,48 por litro de gasolina.

A gasolina e o diesel registraram queda pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis, revela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Em todo o Brasil, a gasolina teve redução de R$ 7,13 para R$ 6,49, na média do Brasil. É uma queda de 8,9% (ou R$ 0,64). Segundo a ANP, houve queda em todos os estados do país.

A redução ocorre devido à Lei Complementar 194, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que limita as alíquotas do imposto sobre combustíveis. O presidente vetou dispositivos do texto que garantiam uma compensação financeira por parte do governo federal aos estados para garantir investimentos em saúde e educação.

Garcia afirma que, somente com a renúncia fiscal relacionada à gasolina, São Paulo deve perder anualmente pelo menos R$ 4,4 bilhões, o que vai reduzir investimentos do governo estadual em educação e saúde.

Veja:

Bolsonaro chega de surpresa em posto de combustível em SP. pic.twitter.com/kpCgpPkK1K — Patriotas (@PATRlOTAS) July 9, 2022