A Faetec é vinculada à Secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu inscrições para mais de 26 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em 2022. Os interessados podem se cadastrar até o dia 17 de julho, pelo site . Para concorrer, é preciso ter, no mínimo, de 15 a 18 anos. A idade mínima necessária varia de acordo com a formação escolhida, assim como o nível de escolaridade exigido.

As oportunidades estão distribuídas por 80 unidades da Faetec. Os cursos são nas áreas Administrativa e de Educação, Construção Civil, Industrial, Tecnologia, Hospedagem e Hotelaria, entre outras. O ingresso será por meio de sorteio público a ser realizado no dia 18 de julho. As aulas terão duração de 20 semanas.

Entre as opções estão cursos de idiomas (Inglês e Espanhol), além de formação para barbeiro, salgadeiro, operador de computador, manicure e pedicure, garçom, costureiro, padeiro, encanador instalador predial e mecânico de refrigeração, entre outros.

Ainda de acordo com a Faetec — que é vinculada à Secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação —, do total de vagas disponíveis, 1.800 oportunidades são para ensino à distância, em parceria com a Fundação Cecierj. É o caso dos cursos para agente de sustentabilidade e inovação, almoxarife, assistente de contabilidade, assistente de pessoal, assistente financeiro e operador de computador. Os aprovados para essas vagas deverão enviar a documentação de forma remota.

Já os selecionados para as aulas presenciais deverão comparecer à instituição de ensino inscrita na data que será estipulada.

A lista de cursos e unidades, o cronograma e a documentação necessária estão disponíveis no edital, que pode ser encontrado na página da FAETEC.