Divulgação/Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região Bancários protestam contra assédio na Caixa

Bancários protestam nesta terça-feira (5) contra o assédio moral e sexual na Caixa Econômica Federal, após as acusações contra o ex-presidente da instituição Pedro Guimarães. Guimarães pediu demissão na semana passada em meio a denúncias de funcionárias do banco.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Em São Paulo, o ato ocorre em frente a uma agência da Caixa na Avenida Faria Lima, zona oeste da capital. Mobilizações também devem acontecer em outras regiões do país, segundo o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.

Além dos protestos nas ruas, o sindicato também preparou uma ação pelas redes sociais, com a hasthtag #BastadeAssédio.

A nova presidente da Caixa Ecônomica Federal, Daniella Marques, toma posse oficialmente nesta terça. Daniella prometeu investigar as denúncias de assédio e disse já ter afastado pessoas do gabinete de seu antecessor.

O executivo é alvo de investigações do Ministério Público Federal (MPF). Ministério Público do Trabalho (MPT) e Tribunal de Contas da União (TCU) também apuram o caso.

"Além da investigação pelo MPF, queremos que seja aberta uma sindicância isenta dentro da Caixa. Exigimos respeito a todas as empregadas da Caixa e dos demais bancos. Basta de assédios sexual e moral nas instituições financeiras", diz a dirigente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Tamara Siqueira.

"Os bancos pregam um novo mundo em suas propagandas, mas sabemos que o clima nos ambientes de trabalho bancários são adoecedores, com pressão por metas e trabalhadoras sendo desrespeitadas constantemente. Queremos respeito e igualdade de oportunidades sem discriminação de gênero".

Na quarta, o sindicato realiza uma discussão junto à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para tratar do tema "Igualdade e Oportunidades".