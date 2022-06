MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Pedro Guimarães e Paulo Guedes

A deputada federal Erika Kokay (PT) quer convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações à Câmara sobre as denúncias de assédio feitas por funcionárias da Caixa ao ex-presidente do banco, Pedro Guimarães .

Kokay apresentou nesta quarta-feira (29) um requerimento para sabatinar o ministro da Economia. A próxima sessão do colegiado, comandado pela oposição, está marcada para sexta-feira (1º).



Em vídeo, a deputada afirma que Guedes precisa responder sobre os atos. "Dizem que já haviam denúncias na ouvidoria e que elas foram todas arquivadas, ou que foram todas desconsideradas".

Funcionárias da Caixa ouvidas pelo GLOBO relatam que as denúncias vão além do presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo o relato de duas testemunhas, que pediram para não ser identificadas, os casos de assédio sexual foram abafados pela instituição financeira e envolveram um vice-presidente, que é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Ocupei a tribuna para reafirmar que o manto da impunidade não vai encobrir os crimes cometidos por Pedro Guimarães. Vamos atuar de todas as formas para que ele seja punido pelo assédio sexual e moral continuado. Respeitem a Caixa. Respeitem as trabalhadoras! pic.twitter.com/w3u5IrRfXJ — Erika Kokay (@erikakokay) June 29, 2022





Na Câmara, Guedes é conhecido por suas ausências em convocações. A última vez que ele foia à Casa foi em novembro do ano passado.

Na semana passada, Guedes faltou a uma sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para falar sobre a falta de reajustes a profissionais da área.