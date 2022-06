Reprodução/Freepik/aleksandarlittlewolf Redução de alíquota será válida até 31 de dezembro de 2022

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu nessa sexta-feira (17) manter a redução de impostos para insumos relacionados a pandemia de Covid-19. A decisão atende os pedidos de entidades médicas que alertaram a possibilidade de desabastecimento.

Entre os medicamentos incluídos na lista estão ocitocina e neostigmina. Os remédios, junto com a dipirona e atropina, estão entre as maiores preocupações das equipes médicas.

"Foram incluídos 13 novos insumos farmacêuticos/medicamentos, com base em recomendações do Ministério da Saúde", afirmou a Camex, em nota.

Alguns medicamentos terão a alíquota de importação zerada, mantendo a decisão de emergência publicada no ano passado. O novo prazo para o fim da redução de impostos é de 31 de dezembro de 2022.

"Como resultado, continuará zerada a alíquota de uma ampla lista, composta por 645 produtos, que inclui medicamentos, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos utilizados no enfrentamento à Covid-19", completou o órgão vinculado ao Ministério da Economia.