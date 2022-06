Luciano Rocha Associação de servidores do Judiciário e do MPU envia ofício a Aras e Fux pedindo reajuste salarial

A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) protocolou, no dia 9, um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pedindo que avaliem a possibilidade de enviar projeto de lei de recomposição salarial para servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De acordo com a coordenadora-geral da Fenajufe, Luciana Pacheco, o STF tem autonomia para pautar temas dessa natureza.



"O STF não precisa ficar subordinado ao governo federal, que já demonstrou descaso com todos os trabalhadores brasileiros. Exigimos que o ministro Luiz Fux tenha uma posição diferente do governo e que encaminhe o projeto para a recomposição salarial dos servidores públicos. Esperamos que o STF não se alinhe à política do congelamento salarial", afirmou.