Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

A reunião de líderes convocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para discutir a política de preços da Petrobras também deverá incluir uma discussão em torno de um imposto sobre as exportações brasileiras de petróleo. Anunciada por Lira na última quinta-feira em meio à decisão da estatal sobre o reajuste do preço dos combustíveis, a reunião deverá esgotar todas as possibilidades sobre o tema.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A informação sobre a taxação da exportação de petróleo foi revelada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" e confirmada pelo GLOBO. Nesta sexta-feira, Lira cobrou a renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, e levantou a hipótese sobre o aumento da alíquota cobrada sobre o lucro da Petrobras.



"Nós vamos reunir o colégio de líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Vamos dobrar essa taxação e tentar reverter isso diretamente para a população, para que [o dinheiro] não entre no caixa do governo, para que não vá para o Tesouro e para que não esteja sujeito ao teto de gastos", afirmou Lira, em entrevista à GloboNews.

Nesta sexta-feira (17), a Petrobras anunciou reajustes dos preços da gasolina e do diesel. A partir deste sábado, o preço da gasolina nas refinarias irá de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, um aumento de 5,18%. Com o diesel, o preço por litro terá alta de R$ 4,91 para R$ 5,61, o que equivale a um reajuste 14,25%.

"Vamos discutir todas as alternativas para acabar com isso e a discussão sobre a exportação vai ser uma delas", afirmou o deputado Altineu Côrtes, líder do PL na Câmara.

Segundo líderes ouvidos pelo GLOBO, entre as propostas citadas por Lira também estão um congelamento do preço dos combustíveis ou um aumento da tributação da Petrobras. Essa arrecadação poderia ser usada para subsidiar a paralisação dos preços da gasolina e do diesel, segundo os defensores da proposta. Entre os líderes, não há consenso sobre as propostas que devem ser adotadas.