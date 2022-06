Divulgação Após Petrobras, refinaria privada da Bahia também aumenta preços do diesel

Após o aumento da Petrobras, agora foi a vez da refinaria de Mataripe, na Bahia, a maior unidade privada do país, também elevar os preços. Na estação de São Francisco do Conde (BA), o valor do diesel S10 sobe 6,4% a partir deste sábado, de R$ 5,767 para R$ 6,115. Não houve aumento na gasolina.

Porém, o reajuste da Petrobras não foi suficiente para equilibrar os preços cobrados no Brasil em relação ao mercado internacional.

De acordo com cálculos feitos pela Abicom, que reúne as importadoras, já com os efeitos do reajuste da estatal anunciados hoje, os preços cobrados pela estatal na gasolina estão defasados em 5%, cerca de R$0,22 por litro. No diesel, a defasagem é de 9%, ou R$0,52 por litro.

"O reajuste nao zerou a defasagem, apenas houve uma redução dessa diferença. Os riscos de desabastecimento permanecem", disse Sergio Araujo, presidente da Abicom.

Segundo fontes na revenda, os preços nos postos devem ter aumento automático já neste sábado.