Em meio à escalada do preço dos combustíveis e aos impasses envolvendo a Petrobras , a companhia petroleira lança neste sábado uma nova campanha publicitária com exibição na TV aberta com o objetivo de mostrar o retorno social da empresa.

A ideia é promover um reforço à marca e ao seu posicionamento estratégico. Com o mote “Energia que transforma nossa sociedade”, a campanha pretende destacar a atuação socialmente responsável da empresa ao apresentar uma série de iniciativas - desde medidas de preservação ambiental até alguns de seus projetos sociais, como o de doações de computadores, gás de cozinha e cestas básicas.

A ação publicitária ocorre num momento em que a Petrobras lida com intervenções do governo federal, que critica a política de preços da estatal e prevê mudanças na diretoria - a segunda alteração no alto escalão em poucos meses.

Na última quinta-feira, dia 9, o governo indicou novos nomes para o Conselho de Administração da Petrobras, após o presidente Jair Bolsonaro demitir o atual presidente da empresa, José Mauro Coelho, e indicar para o seu posto Caio Paes de Andrade.

A troca foi anunciada cerca de um mês depois de Coelho assumir o cargo e foi motivada pela alta nos preços dos combustíveis. Coelho assumiu a empresa em abril no lugar de Joaquim Silva e Luna, também demitido pelo presidente em março deste ano após insatisfação com os reajustes concedidos pela estatal.

Mensagem positiva

Segundo a empresa, a campanha reforça a mensagem de que "uma Petrobras forte, saudável, bem gerida e que promove investimentos responsáveis proporciona bons resultados e retorno para toda a sociedade".

A campanha será veiculada em TV a partir deste sábado a partir de uma propaganda com duração de um minuto. Uma versão reduzida de 30 segundos será veiculada ao longo do mês de junho. O comercial também será apresentada nas redes sociais da companhia.

