Reprodução/Twitter Metade dos brasileiros diz ter menos de R$ 2.500 no FGTS, mas maioria sonha com a casa própria

A maior parte dos brasileiros tem pouco dinheiro depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) — 51% dizem ter até R$ 2.500 creditados em contas vinculadas. Isso, no entanto, não impede que 45% dos trabalhadores alimentem o sonho de ter a casa própria. É o que revela uma pesquisa feira pela Serasa, pelo Banco Pan e pelo Opinion Box, com 2.132 pessoas ouvidas entre 12 e 22 de abril.

Ainda de acordo com o levantamento, oito em cada dez trabalhadores (84%) sabem que é possível consultar o saldo do FGTS, mas somente seis em cada dez (62%) têm conhecimento sobre seu saldo atual.

Saldo em conta



Até R$ 500: 34%

De R$ 500,01 a R$ 1 mil: 6%

De R$ 1.000,01 a R$ 2.500: 11%

De R$ 2.500,01 a R$ 5 mil: 10%

De R$ 5.000,01 a R$ 10 mil: 9%

De R$ 10.000,01 ou mais: 15%

Prefiro não responder: 15%

Opções de saque



Segundo a pesquisa, 92% das pessoas dizem saber o que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Além disso, 67% afirmam conhecer as opções de saque. Entre os que conhecem as modalidades de retirada dos recursos, 83% têm conhecimento prático, pois já sacaram algum valor do fundo.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Quando indagados sobre as possibilidades de saque do FGTS, os trabalhadores responderam:

Quando a demissão ocorrer sem justa causa: 75%

Na compra da casa própria: 71%

No mês do aniversário (saque-aniversário): 57%

Com fim do contrato determinado: 58%

Com a aposentadoria: 58%

Quando a pessoa é diagnosticada com uma doença grave: 57%

Depois que completa a idade de 70 anos ou mais: 42%

Para fazer empréstimos: 36%

O que fazer com o dinheiro



Quando o assunto é o que pretendem fazer com os recursos do Fundo de Garantia, a maioria disse sonhar com a casa própria, o próprio negócio, o cuidado com a saúde, o pagamento de dívidas ou uma viajar ao exterior. Até mudança de profissão e casamento aparecem como aspirações.

Comprar uma casa própria: 45%

Montar o próprio negócio: 33%

Cuidar mais da saúde: 20%

Pagar todas as minhas dívidas: 17%

Viajar para fora do país: 17%

Comprar um carro: 14%

Trocar de carro: 11%

Conseguir limpar o meu nome: 10%

Morar fora do país: 10%

Mudar de profissão: 8%

Fazer uma Pós-Graduação ou Mestrado: 8%

Começar a fazer uma faculdade: 6%

Terminar a faculdade: 6%

Casar-se: 5%

Ter um filho: 4%

Curiosidade



O curioso da pesquisa é que boa parte dos cotistas do FGTS considera o fundo um péssimo investimento, já que outros produtos financeiros têm rentabilidade muito melhor, segundo 43% dos entrevistados. Outros 33% disseram não ter opinião formada, e 24% discordaram do entendimento da maioria.

O levantamento traça até mesmo um perfil de envidamento. Os dados revelam que 36% dos entrevistados têm alguma conta em atraso. Destes, 34% devem até R$ 1 mil, e 25%, entre R$ 1 mil e R$ 2.500.

Para 87% das pessoas, ter uma vida financeira estabilizada é fundamental para conquistar seus sonhos, e 76% afirmam que, quando se tem o nome negativa, é muito difícil conseguir um empréstimo.



"Em resumo, é nítido que o FGTS pode contribuir com a vida financeira dos trabalhadores, principalmente se tiverem mais conhecimento e informações sobre o tema, como o acesso ao saldo existente e a modalidade de empréstimo. Com mais conhecimento, o trabalhador brasileiro tem o poder de decisão sobre como utilizar esse recurso financeiro que, apesar de ser seu, hoje boa parte considera distante e até inacessível", conclui a organização da pesquisa.