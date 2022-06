Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/04/2022 Jair Bolsonaro comenta PEC

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que acredita que os governadores serão "solidários" a respeito do projeto de lei que estabelece alíquota máxima para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis.



Em conversa com apoiadores na terça-feira (7), Bolsonaro disse acreditar que "os governadores vão ser solidários". "Eu vou deixar de arrecadar muito mais, para nossa economia funcionar", afirmou Bolsonaro.

"O projeto já passou na Câmara, com três votos contrários, e está no Senado. Mas os governadores sempre exerceram uma influência no Parlamento. Não vi os governadores estarem contra isso, porque só salva a economia do Brasil. Se afundar a economia, afunda presidente, governadores, prefeitos e todo mundo", declarou.

Comentando o projeto, Bolsonaro ainda disse que a PEC "vai fazer baixar" o preço dos combustíveis. "Há três meses, eu zerei o imposto federal do diesel; não baixou na ponta da linha. Mas, agora, a gente vai fazer baixar. Vai dar certo dessa vez", afirmou.