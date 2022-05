Luciano Rocha Imposto de Renda 2022: no último dia, site da Receita tem instabilidade

O site da Receita Federal está apresentando instabilidade na manhã desta terça-feira (31), último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Nas redes sociais, há vários relatos de contribuintes que não conseguem enviar o documento no final. Outros disseram tentar fazer alterações sem sucesso.



O RELP está off galera!! Dando código 502. E aí? — Ismael Nóbrega (@inobrega) May 31, 2022

O site Dowdetector, que reúne de instabilidade nas plataformas, registrou um pico de notificações entre 10h e 11h, horário de Brasília. Às 11h03, foram 29 problemas relatados.

A Receita Federal receberá os documentos até as 23h59 desta terça-feira, 31 de maio. OS contribuintes que perderam o prazo terão de pagar multa de R$ 165, 74 ou até 20% do valor do importo de renda.

A Receita também libera hoje o primeiro lote de restituição. O valor de R$ 6, 3 bilhões será destinado para contribuintes acima de 60 anos ou que tenham alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além daquelas cuja maior fonte de renda seja o magistério. O acesso para consulta também é no site da Receita.

A Receita disse que está monitorando e já solucionando alguns casos de instabilidade verificados, para que não haja prejuízo ao contribuinte. O órgão ressaltou que o volume de entrega está normal e a capacidade de recepção de acordo com anos anteriores.