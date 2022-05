Fernanda Capelli Receita Federal

Faltam poucas horas para que o prazo de envio das declarações do Imposto de Renda 2022 seja encerrado. A Receita Federal receberá os documentos até as 23h59 desta terça-feira, 31 de maio. Até as 11h de hoje, o órgão havia recebido 33.557.430 declarações. Como a estimativa é de que 34,1 milhões sejam entregues até o fim do dia, o órgão ainda espera receber o relatório de cerca de 542 mil contribuintes.

Quem não conseguiu reunir todos os documentos ou ainda tem alguma dúvida deve mandar a declaração mesmo assim, para evitar pagar multa. É possível retificá-la depois, e a Receita vai considerar a nova. A Receita também libera hoje o primeiro lote de restituição.

É obrigatória a prestação de contas para os brasileiros que somaram mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano passado.

Em casos de declarações não transmitidas, o valor mínimo a ser pago em multa varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido de acordo com a Receita Federal. Este valor é gerado para o contribuinte no momento da entrega da declaração.

Já a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega onde o contribuinte terá 30 dias de prazo para efetuar o pagamento. Após a data limite, começam a correr juros de mora (taxa Selic).