FGTS: quem pode fazer o saque extraordinário de R$ 1 mil nesta semana?

Trabalhadores nascidos em outubro poderão realizar a partir desta quarta-feira (1º) o saque extraordinário no valor de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os valores estão sendo liberados de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Cerca de 3,5 milhões de brasileiros receberão o dinheiro nesta etapa. De acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal, serão liberados R$ 3,5 bilhões, de um total de R$ 30 bilhões direcionados ao saque extraordinário.

Os nascidos entre janeiro e setembro já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. Já aqueles que nasceram em novembro e dezembro poderão fazer o saque a partir dos dias 8 e 15 de junho, respectivamente.

A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro.

Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos a receber o saque extraordinário do FGTS.

Como sacar?

Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, pode sacar os valores.

Para quem possui mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, a começar pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, também a começar pela conta com o menor saldo.

Vale lembrar que não estão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque-aniversário, por exemplo.

O dinheiro é depositado automaticamente na Conta Poupança Social Digital do trabalhador e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

Para quem não tiver uma conta, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma em nome do cidadão automaticamente.

É possível indicar que não deseja receber o crédito do valor por meio do aplicativo FGTS ou de uma agência da Caixa.



Mesmo após o depósito na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar pelo desfazimento do crédito automático, também pelo app, até 10 de novembro de 2022.

Também é possível consultar se tem direito ao benefício e consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital no app, nas agências e ainda no site do FGTS.

Os valores podem ser transferidos para outras contas da Caixa ou de outros bancos. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Também é possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Caixa pelo canais oficiais do banco, como o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 para demais regiões.