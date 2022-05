Arquivo/ Agência Brasil Governo quer privatizar Porto de Santos ainda neste ano, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse nesta quinta-feira (26) que o governo mantém a intenção de privatizar o Porto de Santos ainda em 2022, junto com a 7ª rodada de leilões de aeroportos. Segundo Sampaio, o calendário eleitoral não deve afetar as vendas.

O edital deve ser lançado no quarto trimestre, e o leilão ainda este ano, disse o ministro a jornalistas da mídia internacional.

A 7ª rodada de aeroportos inclui os terminais de Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG) e Montes Claros (MG) deve acontecer até agosto, mas o governo aguarda aval do TCU (Tribunal de Contas da União) para o edital.

Sampaio alfinetou o líder das pesquisas eleitorais, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que com ele no Planalto não será possível ter os investimentos necessários para infraestrutura do país sem a participação do capital privado.

"Essa é uma demanda da sociedade", disse ele.