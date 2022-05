Agência Brasil IR 2022: Receita abre amanhã consulta ao primeiro lote de restituição

A Receita Federal vai liberar a partir das 10 horas desta terça-feira (24) a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022. O pagamento será feito em 31 de maio, último dia para entrega da declaração.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Neste primeiro lote, 3.383.969 brasileiros recebem a restituição, no valor de R$ 6,3 bilhões. O primeiro lote é destinado apenas aos contribuintes com prioridade legal que já entregaram a declaração e não caíram na malha fina.

São eles:

226.934 contribuintes idosos acima de 80 anos;

2.305.412 contribuintes entre 60 e 79 anos;

149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Como consultar?

Para saber se a restituição está disponível, o cidadão deve acessar o site da Receita Federal ( www.gov.br/receitafederal ), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores no endereço https://www.bb.com.br/irpf ou na central de relacionamento do banco por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

Veja o calendário de restituição do IR 2022: