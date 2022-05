Felipe Moreno Vivo

A Vivo está com novas vagas abertas, exclusivas para pessoas com deficiência, na sua área de experiência do cliente. As oportunidades são para atuar como atendente, em home office, nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Vitória (ES). Para esclarecer dúvidas sobre as atribuições das atividades, a empresa promoverá uma feira, online, no dia 31 de maio. Os interessados precisam se inscrever pelo link https://forms.office.com/ r/CeKxjnsG6H .

Como uma marca inclusiva, focada em ter uma cultura com mais pluralidade e representatividade na companhia, a Vivo possui atualmente 300 colaboradores com deficiência atuando como atendentes e tem o objetivo de chegar a 600 até o final do ano. “A diversidade e a inclusão fazem parte do DNA da Vivo e da forma como trabalhamos. Por isso, nosso compromisso é tornar a companhia cada vez mais diversa, em um ambiente com mais inovação, criatividade, para que, juntos, possamos ter uma maior conexão e oferecer a melhor experiência aos nossos clientes”, destaca Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente Vivo e Sponsor do Pilar de Pessoas com Deficiência do Programa Vivo Diversidade.

O processo seletivo será online e os interessados em concorrer a uma das vagas precisam ter domínio de informática e pacote office, além de disponibilidade para home office. Ter ensino médio completo, estar cursando ou ter concluído o ensino superior serão diferenciais. Características da cultura digital colaborativa da Vivo, como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade também são essenciais.

O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental. Os selecionados contarão ainda com um auxílio home office para execução do trabalho à distância. Importante destacar que os interessados em concorrer a uma das oportunidades precisam enviar um laudo informando sobre as limitações e acessibilidades necessárias.