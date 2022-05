shutterstock Bares e restaurantes seguram preços e comer fora fica mais barato

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril, após alta de 1,62% em março, segundo divulgou nesta quarta-feira (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa mostrou uma continuidade do descolamento do preço praticado em bares e restaurantes em relação ao aumento da inflação, diminuindo a margem dos estabelecimentos.

A diferença de custo entre a alimentação dentro e fora do lar continua ficando menor. Em março, a inflação dentro do lar nos últimos 12 meses foi de 13,73%, enquanto a alimentação fora do lar foi de 6,22%. Já em abril, a inflação dentro do lar nos últimos 12 meses foi de 16,12% enquanto a alimentação fora do lar foi de 6,63%.

Quando analisada a inflação dos alimentos e bebidas, que são os principais insumos para os bares e restaurantes, a diferença também é grande: eles aumentaram 13,47% no acumulado de 12 meses. No último mês, alimentos subiram 2,06%, mas os estabelecimentos do setor seguraram o repasse deste aumento nos produtos mais uma vez. A média da inflação na alimentação fora do lar foi de 0,62%. Entretanto, algumas capitais apresentaram até mesmo deflação no setor no último mês, ou seja: os bares e restaurantes chegaram a baixar os preços dos cardápios. As deflações aconteceram em Brasília (-0,10%), Fortaleza (-0,32%) e Rio de Janeiro (-0,38%).

Segundo o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, esta é uma tentativa do empresário de bares e restaurantes para atrair de volta os clientes "seja segurando o repasse e até mesmo baixando os preços", diz. "Se por um lado isso torna mais vantajoso para o consumidor comer fora de casa, em termos relativos, por outro diminui as margens de um setor que ainda está buscando uma recuperação. O caso da cerveja é exemplar, nos supermercados o preço para o consumidor subiu 9% nos últimos doze meses, enquanto nos bares foi menos da metade disso", continua.

Para Solmucci, os dados revelados pelo IPCA mostram que o setor precisa de uma política pública específica de ajuda, pois não vem de hoje essa perda de margem dos estabelecimentos.